Capgemini, Bénéteau, Rougier... Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris

(AOF) - Beneteau
Le fabricant de bateaux livrera son chiffre d'affaires annuel 2025.
Capgemini a annoncé l'extension de son partenariat stratégique avec Google Cloud. Dans ce cadre, Capgemini accompagnera ses clients dans l'adoption des technologies d'IA de pointe de Google Cloud, notamment Vertex AI et Gemini Enterprise.
Delfingen
La société spécialisée dans les solutions de protection des câblages électriques en environnement contraignant signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Precia
Le conseil de surveillance du groupe Precia a décidé de ne pas reconduire le mandat de Frédéric Mey au poste de président du directoire, alors que son mandat arrivait à échéance.
Rougier
Rougier a annoncé un chiffre d'affaires consolidé estimé de 75,5 millions d'euros, en retrait de 20,5% par rapport à 2024. Ce repli explique le groupe est lié à la baisse de la demande mondiale et des niveaux de prix bas, ainsi que des facteurs exogènes ayant fortement affecté l'activité de certaines filiales du groupe.
