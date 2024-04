Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: baisse de plus de 3% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Capgemini indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 5,53 milliards d'euros au premier trimestre 2024, soit une baisse de 3,5% en données brutes et de 3,3% à taux de change constants par rapport à la même période de l'année précédente.



Le groupe de services informatiques a engrangé pour plus de 5,65 milliards d'euros de prises de commandes, en recul de 3,5% à taux de change constants. Son ratio book-to-bill s'élève ainsi à 1,02, dépassant sa moyenne historique pour un premier trimestre.



Pour 2024, Capgemini confirme viser une croissance à taux de change constants du CA entre +0 et +3%, une marge opérationnelle entre 13,3 et 13,6%, ainsi qu'une génération de free cash-flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.





