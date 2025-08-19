Capgemini au contact de son support majeur
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 10:17
Les cours se situent en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, traduisant une dynamique fragile. Le momentum reste orienté vers la baisse, confirmant la prédominance des flux vendeurs.
Graphiquement, le support clé ressort à 120,40 EUR, zone dont la préservation conditionne la stabilité à court terme. À l'opposé, la résistance identifiée à 135,10 EUR matérialise le premier obstacle en cas de rebond technique.
Le biais demeure baissier sous les moyennes courtes, avec un risque d'accélération en cas de rupture du support de 120,40 EUR. L'invalidation de ce scénario passerait par un retour durable au-dessus de 135,10 EUR.
Valeurs associées
|124,0000 EUR
|Euronext Paris
|+1,22%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 19/08/2025 à 10:17:00.
