Capgemini anticipe un T2 difficile avant un redressement progressif

28 avril (Reuters) - Capgemini CAPP.PA : * CAPGEMINI SE - NE PEUT S'ENGAGER À CE STADE SUR DES PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE 2020 * CAPGEMINI SE - CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ AU T1 €3.55 MDS VERSUS €3,44 MDS IL Y A UN AN * CAPGEMINI SE - PRISES DE COMMANDES AU T1 €3.40 MDS VERSUS €3,37 MDS IL Y A UN AN * CAPGEMINI SE - ANTICIPE UN DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 DIFFICILE, AVANT UN REDRESSEMENT PROGRESSIF AUX TROISIÈME ET QUATRIÈME TRIMESTRES * CAPGEMINI SE - LE DIVIDENDE QUI SERA PROPOSÉ À L'APPROBATION DE LA PROCHAINE AG S'ÉTABLIRA AINSI À €1,35 PAR ACTION AU LIEU DE €1,90 * CAPGEMINI SE - PAUL HERMELIN ET AIMAN EZZAT RENONCENT À 25% DE LEUR RÉMUNÉRATION GLOBALE 2020 EN TANT QUE DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Pour plus de détails, cliquez sur CAPP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +1.03%