CAPGEMINI ANNONCE LE SUCCÈS DE SON OFFRE SUR ALTRAN, DONT IL DÉTIENT 98% DU CAPITAL PARIS (Reuters) - Capgemini a annoncé mercredi le succès de son offre sur Altran, dont il détient 98% du capital, et ajoute qu'il va demander à l'Autorité des marchés financiers (AMF) que les actions restantes soient retirées de la cote dans le cadre d'une procédure de retrait obligatoire. "Capgemini demandera dès demain (ndlr, jeudi) à l'AMF la mise en oeuvre de la procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer l'ensemble des actions Altran non apportées à l'offre, conformément aux termes de son offre publique d'achat et aux mêmes conditions financières (à savoir 14,50 euros par action Altran)", précise le groupe dans un communiqué. Le succès de l'OPA dévoilée en juin dernier par Capgemini met fin à un long feuilleton marqué par un bras de fer avec le fonds américain Elliott, qui a longtemps fait obstacle au rachat avant de renoncer le 18 mars dernier. Le rachat d'Altran par Capgemini donne naissance à un acteur mondial de la transformation numérique des entreprises industrielles, fort d'un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros et d'un effectif de plus de 250.000 personnes. "Nous sommes satisfaits de l'issue de cette OPA amicale dont le succès nous permet de détenir plus de 98% du capital, nous donnant ainsi accès à tous les leviers de création de valeur", commentent Paul Hermelin, président-directeur général du groupe Capgemini, et Aiman Ezzat, qui deviendra directeur général de Capgemini à l'issue de l'assemblée générale du 20 mai 2020. Les résultats financiers d'Altran seront consolidés dans les comptes du groupe Capgemini à partir du 1er avril 2020 et le groupe communiquera sur des perspectives 2020 prenant en compte cette consolidation à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2020, prévue le 28 avril. (Henri-Pierre André, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées ALTRAN TECHNO. Euronext Paris 0.00% CAPGEMINI Euronext Paris +0.14%