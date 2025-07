Capgemini: accord pour l'acquisition de WNS information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce avoir signé un accord définitif portant sur l'acquisition de WNS pour une contrepartie en numéraire de 76,50 dollars par action, ce qui représente une prime de 28% par rapport au cours moyen des 90 derniers jours.



L'acquisition de cet acteur des services de gestion digitale des processus métiers doit lui permettre de créer un leader en opérations intelligentes, ayant la taille critique pour saisir l'opportunité stratégique offerte par l'IA agentique.



L'opération, pour un montant total de 3,3 milliards de dollars (avant prise en compte de la dette financière nette de WNS), aura un impact relutif sur le BPA normalisé de Capgemini de 4% avant synergies en 2026, et de 7% après synergies en 2027.



Unanimement approuvée par les conseils d'administration, elle est conditionnée à l'approbation des actionnaires de WNS et à des autorisations réglementaires, ainsi qu'à d'autres conditions usuelles. Sa réalisation est prévue d'ici la fin de l'année.





