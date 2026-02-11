 Aller au contenu principal
CapGemini : -5% vers 108E, -10% en 5 séances, -20% en 10 jours
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 12:22

Cap Gemini chute encore de -5% vers 108E, de -10% en 5 séances, de -20% en 10 jours et -27% depuis le test des 150E le 9 janvier: après le support crucial des 120E (ex résistance de juillet 2017 à fin décembre 2020) c'est le plancher des 110E du 7 avril 2025 qui est enfoncé... et c'est une nouvelle rupture majeure moyen-long terme à 3 séances d'intervalle.

La prochain support ramène CapGemini plusieurs années en arrière, vers le support des 99,14E qui remonte au 30 octobre 2020.

