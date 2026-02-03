 Aller au contenu principal
CapGemini : -5%, menace le récent support des 127,85E, vers la validation d'une 'E/TT/E'
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 11:36

CapGemini rechute de -5%, menace le récent support des 127,85E, vers la validation d'une 'E/TT/E' : en effet, le récent plafonnement sous 137E (21/26 janvier) complète la formation incluant un "M" baissier sous 153E (double-tête) plus la première "épaule" à 137E les 12/13 novembre.
Sous 128E ("ligne de cou"), le titre semble bien parti pour s'en aller re-tester le support des 118E du 2 septembre puis du 25 septembre au 14 octobre 2025.

CAPGEMINI
127,4000 EUR Euronext Paris -5,14%
