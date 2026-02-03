CapGemini : -5%, menace le récent support des 127,85E, vers la validation d'une 'E/TT/E'
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 11:36
Sous 128E ("ligne de cou"), le titre semble bien parti pour s'en aller re-tester le support des 118E du 2 septembre puis du 25 septembre au 14 octobre 2025.
Valeurs associées
|127,4000 EUR
|Euronext Paris
|-5,14%
A lire aussi
-
Le bénéfice de PayPal pour 2026 est inférieur aux estimations, Enrique Lores est nommé directeur général
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du changement de directeur général et des actions au paragraphe 2) PayPal PYPL.O ... Lire la suite
-
Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a annoncé mardi avoir mandaté son ministre des Affaires étrangères pour des négociations directes avec les Etats-Unis, mais a rejeté d'emblée toutes "demandes déraisonnables", Donald Trump menaçant à nouveau Téhéran de ... Lire la suite
-
Pfizer dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande de médicaments
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails sur le contexte et les revenus) Pfizer PFE.N a annoncé mardi un bénéfice ... Lire la suite
-
Le Français Tom Félix, qui risquait la peine de mort en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il a toujours contestées, a été acquitté mardi et a retrouvé la liberté après plus de 900 jours de détention. "Je suis heureux d'être sorti", ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer