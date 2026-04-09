CapGemini : -5,5% vers 97,7E, le plancher des 96,2E bientôt menacé ?
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 17:37
En cas de rebond, plusieurs obstacles vont se présenter, tout d'abord les 107E (MM50) puis 110E (le "plus haut" du mois de mars.
Ensuite, CapGemini devra refranchir l'ex-plancher des 118E du 26 septembre, puis 124E (MM200) puis 127E (plancher du 19/11/2025).
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