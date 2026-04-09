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CapGemini : -5,5% vers 97,7E, le plancher des 96,2E bientôt menacé ?
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 17:37

La correction amorcée suite au double-top sous 153E les 11 décembre et 9 janvier se poursuit et Cap Gemini s'enfonce de nouveau sous les 100E et le plancher annuel des 96,2E (et d'octobre 2020) pourrait être bientôt menacé : en cas de rupture, glissade possible vers 75E (ex-plancher de novembre et décembre 2016).
En cas de rebond, plusieurs obstacles vont se présenter, tout d'abord les 107E (MM50) puis 110E (le "plus haut" du mois de mars.
Ensuite, CapGemini devra refranchir l'ex-plancher des 118E du 26 septembre, puis 124E (MM200) puis 127E (plancher du 19/11/2025).

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