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CapGemini : 5,3% vers 106,5E, peut vier 110,5E
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 10:41

CapGemini rebondit de 5,3% vers 106,5E et refranchit en cascade de nombreux obstacles comme 101,25E ("gap" du 11 mai) puis 103E, niveau des MM20 et MM50 qui convergent à ce niveau, lequel coïncide avec la résistance oblique court terme.

Le titre se retrouve dans une situation technique plus favorable avec la possibilité de rallier les 110,5E (résistance des 6 mars et 13 avril) sans obstacle majeur.

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