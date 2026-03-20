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CapGemini : -2,5% vers 98,3E, -10% en 5 séances, cassure des 100E
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 13:15

CapGemini chute -2,5% vers 98,3E, de -10% en 5 séances et de -30% depuis le 1er janvier et valide une franche cassure du seuil des 100E, et donc du plancher des 99,75E du 12 février 2026 et du 2 novembre 2020.
Le prochain objectif devient 80E, l'ex-plancher moyen terme de mi-janvier 2019.

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CAPGEMINI
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