CapGemini : -2,5% vers 98,3E, -10% en 5 séances, cassure des 100E
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 13:15
Le prochain objectif devient 80E, l'ex-plancher moyen terme de mi-janvier 2019.
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