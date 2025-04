CapGemini : +11% vers 144,2E, ventes 'moins pires que prévu' information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - CapGemini s'envole de +11% vers 144,2E, grâce à la publication de ventes 'moins pires que prévu'.

Il s'en est fallu de peu que le titre comble le 'gap' des 144,35E du 28 mars dernier, mais l'ex-plancher des 143,25E a bien été retracé, et c'est un obstacle non négligeable avant d'envisager une poussée vers les 148E du 26 mars dernier.





