Capelli: vers une liquidation judiciaire information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 13:42









(Zonebourse.com) - Capelli annonce que le Tribunal des Activités Economiques de Paris a prononcé par jugement du 16 juillet, la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société, ouverte par jugement du 5 mars, en procédure de liquidation judiciaire.



Dans son jugement de conversion, le Tribunal a nommé des mandataires en qualité de liquidateur, et a fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de liquidation judiciaire devra être examinée.



Au résultat du prononcé de la liquidation judiciaire, il n'y aura pas de reprise de la cotation de l'action Capelli, et Euronext devrait procéder prochainement à la radiation des actions de la cote d'Euronext Growth.





