CAPELLI : TRANSFERT EFFECTIF DES TITRES DE LA SOCIÉTÉ CAPELLI D'EURONEXT SUR EURONEXT GROWTH À PARIS, LE 30 MARS 2022

La demande d'admission des titres de la société CAPELLI sur le marché Euronext Growth à Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d'Euronext le 24 mars 2022.

La cotation sur Euronext Growth qui débutera le 30 mars 2022 permettra au Groupe CAPELLI de profiter de la dynamique d'être coté sur un marché plus approprié à sa taille et de diminuer ses coûts de cotation tout en continuant à bénéficier des attraits des marchés financiers, et cela en maintenant une relation de qualité et de transparence avec ses actionnaires

CAPELLI continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant le Groupe, conformément au règlement européen sur les abus de marché (Règlement MAR).

Le document d'information élaboré dans le cadre de ce transfert est en ligne sur le site internet de la société www.capelli-immobilier.fr dans la rubrique « Groupe Capelli, Informations financières, Rapports financiers ».

Le code ISIN d'identification des actions CAPELLI devient FR0012969095 et le mnémonique devient ALCAP.

Les actions CAPELLI restent éligibles aux PEA et PEA-PME.

Dans le cadre de ce transfert sur Euronext Growth Paris, CAPELLI a choisi Aether Financial Services en qualité de Listing Sponsor.

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant :

28 mars 2022 après bourse :

Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions de la société sur Euronext Paris

Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions de la société sur Euronext Growth Paris

30 mars 2022 à l'ouverture :

Radiation des actions ordinaires de la société CAPELLI sur Euronext Paris (avant bourse)

Admission des actions ordinaires de la société CAPELLI sur Euronext Growth Paris

Prochaine publication :

- Chiffre d'affaires 2021/2022 : 25 mai 2022, après bourse

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur GROWTH Paris à partir du 30 mars 2022 – Code ISIN : 0010127530 puis FR0012969095 (30 mars 2022)

Contacts

CONTACTS

Groupe CAPELLI

Christophe CAPELLI - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 - https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Relations Investisseurs -Tel : +33 (0)6 31 35 99 50 - capelli@edifice-communication.com

Relations Presse - Tel : +33 (0)6 88 48 48 02 - samuel@edifice-communication.com

