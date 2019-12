CAPELLI : Le groupe immobilier Capelli clôture sa première opération de tokenisation avec Wecan Tokenize

Le groupe immobilier Capelli, fort de plus de 40 ans d'expérience et reconnu pour sa capacité à innover, a réalisé sa première opération de tokenisation pour financer à hauteur de 3,1 M€ une partie de l'opération de promotion immobilière du Domaine d'Hestia à Saint André Lez Lille. Les investisseurs qualifiés qui ont souscrit à cet emprunt obligataire ont reçu en contre partie des « tokens », jetons numériques inscrits sur la blockchain, portant un rendement fixe de 7,5% par an. Le groupe CAPELLI s'est appuyé sur la plateforme de tokenisation Wecan Tokenize, pour réaliser cette opération.



Le domaine d'Hestia à Saint-André-Lez-Lille, un projet emblématique



Vaste programme de transformation d'un site de 7 hectares autrefois occupé par un établissement hospitalier aux portes de la métropole lilloise, l'ensemble architectural « Le Domaine d'Hestia » a été imaginé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte. Ce programme mixte comprend la réhabilitation des bâtiments existants datant de 1900 et la construction de nouvelles résidences organisées en micro-quartiers. Le domaine accueillera à terme plus de 450 appartements et une résidence service senior.



Des investissements immobiliers sur la blockchain



Grâce à la plateforme Wecan Tokenize, le processus d'investissement a été intégralement digitalisé, du marketing de l'opération à la souscription et jusqu'à la livraison des tokens.

« La digitalisation du processus d'onboarding de nos investisseurs sur la plateforme Wecan Tokenize, associée à la tokenisation d'un de nos grands projets actuels nous a convaincus. Ce test est pleinement réussi et nous encourage à avancer dans cette direction pour de futurs projets, » explique Christophe Capelli, Président Directeur Général du Groupe Capelli.



L'opération a été financée en moins d'une semaine par une dizaine d'investisseurs qui ont été séduits par cette nouvelle expérience d'investissement, associée à la garantie fournie par un groupe en perpétuelle croissance.



« Nous sommes ravis d'avoir contribué à ce beau projet. En s'appuyant sur des acteurs de renom tels que le groupe Capelli, Wecan Tokenize prouve sa capacité à se positionner en pionnier de la tokenisation d'actifs et à démocratiser cette rupture technologique en toute confiance grâce à une plateforme 100% digitale qui sécurise les échanges, » conclut Sébastien Flak, Associé Gérant de Wecan Tokenize.





A propos de Wecan Tokenize

Wecan Tokenize est une plateforme de tokenisation dédiée au secteur immobilier qui a pour ambition d'accélérer la transformation du secteur grâce à des solutions blockchain avancées.

Créée en juillet 2019, Wecan Tokenize s'appuie sur l'association de trois expertises complémentaires, celles de Wecan Group, le venture builder spécialiste de la blockchain, le groupe de promotion immobilière Capelli et le groupe de services financiers Geneva Management Group.

La plateforme et le système de transfert d'actifs qu'elle intègre, permettent de transformer un bien immobilier en jetons numériques (« tokens »). Ces titres de propriété, émis dans la blockchain, peuvent ensuite être échangés facilement. L'objectif ? Accroître la liquidité des actifs immobiliers en facilitant et sécurisant les transactions pour insuffler une nouvelle dynamique au placement immobilier.

Pour plus d'informations, visitez le site : https://wecantokenize.com/

A propos de Capelli

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie pour des propriétaires occupants, le Groupe s'est concentré depuis plus 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique très soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes. Coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code Isin : FR 0010127530 - Bloomberg CAPLI FP - Reuters CAPLI. PA

Contact presse :

Samuel Beaupain - 06 88 48 48 02 - samuel@edifice-communication.com