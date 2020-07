Le Groupe CAPELLI, promoteur immobilier européen, assoit son positionnement au Luxembourg et signe un protocole d'accord avec Baltisse, le fonds d'investissement de la famille Balcaen, pour développer un projet d'envergure à proximité immédiate du quartier en plein essor de Gasperich. Ce nouvel ensemble immobilier, dont le chiffre d'affaires potentiel atteint 183 M€, s'inscrit dans un programme plus global de réaménagement urbain. L'objectif est de le commercialiser à hauteur de 80% auprès d'institutionnels sous forme de ventes en bloc.

Après avoir conçu les Capelli Towers autour d'une nouvelle forme d'urbanité ou développé Neudorf House, la première résidence appart-hôtel haut de gamme du pays, deux projets qui seront très prochainement livrés, le Groupe CAPELLI poursuit sur sa trajectoire d'innovation au Luxembourg en développant un nouvel ensemble immobilier mixte dans un secteur en plein boom. Ce nouveau projet structurant vient compléter un portefeuille de 7 opérations actuellement en montage et 10 chantiers.



Le futur ensemble architectural se situe à deux pas du quartier de Gasperich, où se trouvent le plus grand centre commercial du Luxembourg et le campus scolaire français, et à quelques encablures du quartier d'affaires de la Cloche d'Or où de nombreuses entreprises de premier plan, parmi lesquelles les plus gros employeurs du pays, ont installé leur siège social.



Au pied de la nouvelle ligne de tramway, à proximité immédiate de la Gare d'Howald et des autoroutes pour la France, la Belgique et l'Allemagne, les nouveaux bâtiments seront composés d'une centaine de logements, d'une résidence appart-hôtel, d'une crèche, d'espaces de coworking et de restaurants. Intégré dans un programme plus vaste de transformation urbaine, ce projet est conçu comme un véritable lieu de vie largement arboré, intégrant des espaces de convivialité et des voies de circulation douce dans un concept paysager alternant îlots d'eau et de plantation.



« A travers cette opération, le Groupe CAPELLI affirme ses ambitions et confirme sa capacité à imaginer des lieux de vie innovants pour favoriser le développement et l'attractivité de nouveaux quartiers. En phase avec la volonté du Groupe de développer les ventes en bloc, ce programme immobilier, idéalement situé dans un quartier ultra-connecté, dispose du potentiel et des atouts nécessaires pour séduire les investisseurs institutionnels, » conclut Jean-Pierre Lequeux, Directeur Général de CAPELLI Luxembourg.





À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie pour des propriétaires occupants, le Groupe s'est concentré depuis plus 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code Isin : FR 0010127530

Bloomberg CAPLI FP - Reuters CAPLI. PA



Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 - https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Nathalie Boumendil - Relations Investisseurs

+33 (0)6 85 82 41 95 - nathalie@edifice-communication.com

Samuel Beaupain - Relations Presse

+33 (0)6 88 48 48 02 - samuel@edifice-communication.com