CAPELLI : CAPELLI SIGNE UNE ACQUISITION FONCIÈRE HISTORIQUE À HOWALD CITY, DANS LA VILLE DE LUXEMBOURG

Capelli, promoteur immobilier européen, annonce l'acquisition d'une parcelle permettant de réaliser 21 000 m² de programme immobilier à Howald, au sud de Luxembourg-Ville. C'est, à ce jour, la plus grosse acquisition foncière de l'histoire du Groupe. L'opération permettra la construction du projet South Village, un ensemble immobilier comprenant 128 logements, des espaces commerciaux, du coworking, du coliving et des bureaux. Ce programme emblématique générera du chiffre d'affaires dès cette année et représente un chiffre d'affaires total de 200 M€.

« Le Groupe Capelli est aujourd'hui particulièrement fier d'avoir finalisé l'achat d'un foncier permettant de développer un programme immobilier essentiellement résidentiel de 21 000 m 2 à Howald, un quartier luxembourgeois en redéveloppement à proximité immédiate du centre d'affaires de la Cloche d'Or, une future localisation AAA. Il s'agit d'une étape historique pour le Groupe, cette acquisition étant par ses dimensions la plus importante de l'entreprise depuis sa création. Nous allons à présent pouvoir entamer la mise en œuvre d'un programme immobilier de grande ampleur baptisé South Village, qui bouleversera profondément le visage de cette zone, jusqu'alors essentiellement économique et commerciale » , commente Christophe Capelli, Président de Capelli.

Après le succès des Capelli Towers à Belval, Capelli assoit encore un peu plus sa présence dans le Grand-Duché en y réalisant une acquisition foncière d'une surface sans équivalent dans le passé du Groupe. Ce foncier permettra la revitalisation d'une friche commerciale avec la construction d'un projet immobilier « South Village » d'une superficie de 21 000 m2. Il participera ainsi à la métamorphose du quartier de Howald, aujourd'hui en plein renouveau.

À terme, ce projet mixte à prépondérance résidentiel sera composé de 128 unités d'habitation, de 80+ unités de coliving, d'espaces de coworking, de 1300 m² de bureaux, de deux restaurants et d'un commerce de proximité.

Le Groupe a d'ores et déjà obtenu les permis de construire pour ce programme immobilier de grande envergure et prévoit une livraison au deuxième semestre 2025. Cette opération devrait représenter à terme un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros.

Ce projet emblématique sera composé de deux opérations immobilières groupées. L'un des lots sera développé en partenariat avec Novaxia Investissement, en qualité de co-promoteur.

Cette très belle opération visant à réhabiliter et redynamiser une zone urbaine en plein cœur du Luxembourg s'inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie du Groupe qui vise à se positionner sur des opérations de grande envergure à l'image du programme "Scène des loges" (Paris 15 e )

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAP

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse – Responsable financement et relations investisseurs

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Relations Investisseurs - +33 (0)6 31 35 99 50 – capelli@edifice-communication.com

Samuel Beaupain - Relations Presse - +33 (0)6 88 48 48 02 - samuel@edifice-communication.com

