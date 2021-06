CAPELLI : CAPELLI, RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L'EXERCICE 2020/2021

La trésorerie active sera supérieure à 100 M€ vs. 85 M€ en N-1 ;

Le résultat net consolidé annuel sera supérieur par rapport à celui publié au 1 er semestre (pour mémoire il s'établissait à 2,1 M€) ;

Le chiffre d'affaires est en augmentation de 39% à 281 M€ ;

Le backlog reste à un niveau élevé de plus de 700 M€ dont 128 M€ à l'international.

Pour des raisons strictement techniques, le Groupe Capelli, en parfaite concertation avec ses auditeurs, publiera ses résultats définitifs audités le 15 juillet avant bourse.

Ce décalage strictement technique est principalement lié d'une part à l'organisation de la consolidation des comptes via le nouvel ERP (évolution au deuxième semestre des process de clôture) et d'autre part à une certaine inertie dans les différentes étapes de clôture du fait de la mise en place obligatoire du télétravail pour les équipes internes et externes.

A ce stade cependant, des agrégats importants peuvent d'ores et déjà être annoncés avec certitude, démontrant la qualité des résultats attendus :

La réunion d'information se déroulera le 15 juillet à 10H00 en webcast.

Par ailleurs, le Groupe CAPELLI réaffirme son objectif de croissance de l'ordre de +20% pour l'exercice 2021/2022. A ce jour, le Groupe a signé sur les douze mois glissants des fonciers représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 1,7 Md€ démontrant la trajectoire de croissance de long terme dans laquelle CAPELLI est engagé.

Prochaines publications :

Résultats annuels 2020/2021 : 15 juillet 2021, avant bourse

Présentation des résultats annuels 2020/2021 : 15 juillet 2021 à 10h

Chiffre d'affaires du 1er trimestre : 28 juillet après bourse

Lexique

Le backlog correspond à la somme des réservations en portefeuille dans le Groupe et des lots vendus (acte notarié passé) sur l'exercice en cours, multiplié par leur prix de vente HT. Le backlog représente le chiffre d'affaires potentiel sur l'exercice en cours et les suivants. En effet, compte tenu du processus de vente, une réservation peut se transformer à une échéance allant jusqu'à 30 mois.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C - Code Isin : FR 0010127530

Bloomberg CAPLI FP - Reuters

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe CAPELLI - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 - https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Axelle Vuillermet - Relations Investisseurs

+33 (0)7 77 68 62 34 - axelle@edifice-communication.com

Samuel Beaupain - Relations Presse

+33 (0)6 88 48 48 02 - samuel@edifice-communication.com

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69807-communique-resultats-preliminaires-annuels-2020-2021-vdefinale.pdf

