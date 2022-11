CAPELLI : CAPELLI NOMME GRÉGORY GAUME DIRECTEUR GÉNÉRAL ASSOCIÉ DE LA REGION CENTRE EST AFIN DE RÉPONDRE AUX AMBITIONS DU GROUPE

Le Groupe Capelli, promoteur immobilier européen coté sur Euronext Paris, annonce la nomination de Grégory Gaume comme Directeur général associé Centre Est. Il était précédemment Directeur Régional Rhône-Alpes à Lyon pour le groupe immobilier Ogic.

À son nouveau poste, Grégory Gaume aura pour mission de développer l'activité du Groupe Capelli en Auvergne-Rhône-Alpes (hors Savoie et Haute-Savoie) et Bourgogne-Franche-Comté, afin de conforter la place de l'entreprise parmi les acteurs de référence de la promotion immobilière.

Pour accompagner sa croissance et engager ses directeurs opérationnels, le Groupe déploie un nouveau modèle en France. L'ensemble des filiales régionales vont ainsi devenir des entités auxquelles seront associés les directeurs régionaux de chaque agence. Cette nouvelle approche garantie un alignement fort entre le Groupe et ses équipes afin de répondre aux ambitions de la direction.

C'est dans le cadre de cette nouvelle organisation que le Groupe Capelli accueille Grégory Gaume au titre de Directeur Général Associé pour la région Centre Est. À ce poste, il sera chargé de piloter l'agence de Lyon et plus largement le développement de l'activité du Groupe en AURA (hors Savoie et Haute-Savoie) et en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi de garantir la réalisation des objectifs fixés par la direction. Il aura en outre le rôle d'ambassadeur du Groupe Capelli, avec pour mission de poursuivre la structuration d'un réseau à la fois dense et efficace, et d'entretenir des relations avec tous les intervenants externes (élus, institutionnels, etc.). Son expérience dans le domaine de l'immobilier, sa remarquable connaissance du tissu régional comme sa vision de l'habitat de demain seront autant d'atouts à l'heure où le Groupe nourrit des ambitions particulièrement élevées de déploiement aux villes de Grenoble, Clermont-Ferrand et Dijon.

Diplômé d'un DUT Génie Civil, Grégory Gaume bénéficie en effet de 26 ans d'expérience dans les domaines de la construction et de l'immobilier, notamment en Rhône-Alpes, où il a effectué la quasi-totalité de son parcours professionnel. Après avoir débuté sa carrière comme Chef de chantier à Avignon (1996-1998), Grégory Gaume a rejoint le promoteur lyonnais Diagonale en tant que Responsable technique (1998-2003) avant d'intégrer le groupe immobilier Promogim, où il sera successivement Directeur technique régional à Annecy (2003-2008) et Directeur d'agence à Lyon (2008-2016). En 2016, toujours dans la capitale des Gaules, il devient Directeur régional Rhône-Alpes au sein du groupe de promotion immobilière Ogic, poste qu'il occupera durant près de 7 ans.

Une vision innovante au service du mieux-vivre et des économies d'énergie

Mais plus qu'un parcours professionnel, Grégory Gaume a une vision résolument innovante de la ville de demain. Sa conception de l'immobilier pourrait se résumer en trois mots : agilité, accessibilité et écoresponsabilité. Ainsi, il porte l'idée d'un habitat évolutif et modulable, souple et agile, qui s'adapte aux changements de la société et aux situations de vie. En matière de réhabilitation et de transformation du bâti existant – domaines dans lesquels le Groupe Capelli est précurseur, avec par exemple la reconversion d'un immeuble de bureaux en logements à Villeurbanne en 2016 –, Grégory Gaume se montre particulièrement soucieux de concilier performance énergétique, respect du patrimoine et qualité architecturale, une préoccupation qui, bien qu'ancienne, a été consolidée durant son expérience chez Ogic. Grégory Gaume a d'ailleurs travaillé sur plusieurs projets d'envergure couronnés par des prix nationaux, dont par exemple le programme Ydéal confluence, à Lyon, doublement récompensé aux Pyramides d'Argent 2019 (« Grand prix régional » et « Bâtiment bas carbone »).

Grégory Gaume déclare : « Le Groupe Capelli se différencie par sa capacité non seulement à anticiper les évolutions et les attentes du marché, mais aussi à concevoir et concrétiser des projets innovants en phase avec les grands enjeux sociétaux du monde contemporain. C'est une réelle fierté de rejoindre un tel acteur, au service duquel j'aurai à cœur de valoriser ma connaissance pointue du marché immobilier rhônalpin, mes qualités de meneur d'hommes et ma soif d'entreprendre. »

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 165 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAP - Bloomberg CAPLI FP – Reuters

