CAPELLI : CAPELLI LIVRE AU BAILLEUR SOCIAL MON LOGIS UNE RÉSIDENCE DE 115 LOGEMENTS À DAMMARIE-LÈS-LYS

Fortement présent en Ile de France, CAPELLI vient de livrer la Résidence Charles & Lys située dans la commune de Dammarie-lès-Lys. Vendue en bloc au bailleur social MON LOGIS, cette résidence est composée de 4 bâtiments comprenant au total 115 logements (du studio au 4 pièces).

Voisine de Melun, la ville de Dammarie-lès-Lys (77 – Seine-et-Marne) bénéficie d'une situation remarquable et d'un riche patrimoine historique grâce aux ruines de l'Abbaye du Lys classées monument historique et à la nature environnante. La forêt de Fontainebleau, les bords de Seine, mais aussi les espaces verts, les jardins et les parcs couvrent la moitié de la superficie de la commune.

Imaginée par l'architecte ATELIER 77, la Résidence Charles & Lys est implantée sur une parcelle de 4 817 m2. Elle compte 115 logements répartis sur 4 bâtiments de 4 étages pour une surface de plancher de 7 026 m2. 149 places de stationnement sont mises à la disposition des résidents dont 122 en sous-sol. Du studio au 4 pièces, tous les appartements satisfont aux normes les plus exigeantes du confort moderne et des performances environnementales (valorisation de la lumière naturelle et des apports solaires, isolation thermique et phonique, qualité de l'air, …) pour des dépenses énergétiques maîtrisées.

La Résidence Charles & Lys offre ainsi aux franciliens un cadre de vie très agréable aux portes de la capitale. Grâce à sa proximité avec la gare de Melun (5 mm à pied), elle se situe à 30 minutes de Paris en train (RER D et Transilien R).

Vendue en bloc à MON LOGIS, les travaux de la résidence ont débuté en août 2021 pour s'achever en mars 2024. Lors de la livraison, le 3 avril dernier, le taux de réserve a été extrêmement bas (0,09 par logement) confirmant la qualité des ouvrages livrés par CAPELLI.

Acteur majeur du logement social depuis 1929 et appartenant au Groupe Action Logement, MON LOGIS gère aujourd'hui plus de 13 000 logements implantés dans l'Aube, la Haute-Marne, la Marne, la Côte d'Or, l'Yonne et la Seine-et-Marne.

A propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 15 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 8 implantations en Europe (Paris, Lyon, Archamps, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, seniors, hôtelières, affaires). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 120 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris – Code Isin : FR0012969095 - ALCAP

