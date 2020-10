CAPELLI : CAPELLI, LA CROISSANCE DEVRAIT ATTEINDRE 50% AU 1er SEMESTRE 2020-2021

Le maintien des ventes à un niveau élevé dans un contexte économique perturbé atteste du succès du plan de développement commercial et de la robustesse du carnet de commandes

La poursuite de la dynamique de croissance forte sur le 3ème trimestre augure d'un très bel exercice 2020-2021

Le Groupe CAPELLI, promoteur immobilier européen coté sur Euronext Paris, devrait réaliser un chiffre d'affaires en croissance de 50% au premier semestre (publication le 25/11/20).

La confirmation de cette croissance de l'activité au premier semestre s'appuie à la fois sur i) l'apurement du carnet de commandes en actes et cela alors même que le premier semestre a débuté en pleine période de confinement, ii) la poursuite du développement des ventes en bloc avec les premières réitérations des réservations signées par la CDC en mai 2020 pour un montant total de 183 M€.

Pour rappel, CAPELLI appuie son développement sur trois piliers forts : la diversification de sa base clients, la diversification de son offre et la diversification géographique de l'implantation de ses projets. En confirmant cette très forte dynamique de croissance, dans un contexte économique très difficile, CAPELLI démontre toute la justesse de son positionnement, la pertinence de sa stratégie commerciale et la pleine mobilisation de ses équipes dans l'exécution, avec succès, de cette stratégie.

Poursuite de la croissance forte sur le 3ème trimestre

Premières signatures pour CAPELLI Partners

S'inscrivant dans le cadre de la stratégie de diversification initiée par le Groupe pour accélérer sa croissance, la nouvelle offre de services CAPELLI Partners a été lancée au premier semestre 2020. Elle permet à tous les promoteurs de développer leurs opérations immobilières en partenariat avec CAPELLI tout en s'appuyant sur son expérience et son expertise.

Attestant du bien-fondé de cette offre, CAPELLI Partners compte déjà ses premiers partenaires et a signé ses premiers projets menés en co-promotion, pour un montant de chiffre d'affaires potentiel d'environ 250 M€. Relevant notamment du domaine des résidences gérées, ces projets vont aussi participer à la diversification de la base clients du Groupe.

Montée en puissance des ventes en bloc

L'activité ventes en bloc confirme aussi son attractivité avec l'enregistrement de nouvelles réitérations sur le 3ème trimestre. Les ventes en bloc sont un élément clef de la stratégie du Groupe, tant dans une optique d'accélération de la croissance que d'optimisation de la rentabilité des capitaux investis. Le dynamisme confirmé de cette activité commence ainsi à générer ses premiers effets, ce qui devrait se traduire par un impact positif sur les performances du Groupe. Pour rappel, l'objectif est que ces ventes en bloc représentent à terme environ 70% de l'activité du Groupe.

Tous ces projets viennent s'ajouter à un nombre d'opérations qui figurait déjà à un niveau record. À ce jour, le Groupe CAPELLI travaille sur 80 opérations en cours de montage pour un chiffre d'affaires potentiel de 1,5 milliard d'euros.

Le niveau d'activité enregistré au premier semestre et la croissance embarquée au second semestre (ventes signées) permettent d'ores et déjà au Groupe d'anticiper la réalisation d'un très bel exercice 2020-2021.

Sur le long terme, l'effet conjugué d'une croissance forte et d'une amélioration du Retour sur Capitaux Employés (ROCE) permettra au Groupe de générer des cash-flows solides.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 165 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

