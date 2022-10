CAPELLI : Capelli et le Groupe Taché s'associent dans le cadre de partenariats de projets immobiliers résidentiels au Luxembourg

Capelli, promoteur immobilier européen coté sur Growth Euronext Paris, annonce s'être associé au Groupe Taché pour le développement d'opérations matures résidentielles au Luxembourg. Un premier partenariat porte sur 3 opérations développées par Capelli et génère plus de 60M€ de chiffre d'affaires.

Ce partenariat de long terme souhaité par les deux groupes familiaux s'organise autour d'un partage de valeurs communes d'entreprenariat familial. Le premier projet mené en commun porte sur des opérations largement sécurisées par des autorisations administratives déjà obtenues, et des niveaux de pré-commercialisation importants.

Dans le cas de ce premier projet, cette association permet à Capelli de refinancer une partie de l'equity qu'il avait déjà investi afin de le réallouer à d'autres projets. Pour le Groupe Taché, cette première association rentre en ligne avec sa stratégie de diversification pour son pôle immobilier.

Christophe Capelli, Président de Capelli précise : « S'entourer d'acteurs souhaitant se développer dans l'immobilier Luxembourgeois et partageant les mêmes valeurs que notre groupe est un des axes de développement que nous avons identifié pour financer une partie de notre croissance. Avec le groupe Taché nous allions ainsi nos forces et nos savoir-faire pour accroître notre part de marché au Luxembourg ».

Jacky Taché, CEO de Taché conclut : « Nous avons trouvé dans cette première association une opportunité de travailler avec le groupe Capelli qui correspond à l'esprit et à la vision de notre groupe et répond à nos exigences en matière d'investissements immobiliers. ».

Capelli et le Groupe Taché ont été accompagnés par l'équipe Real Estate M&A d'EY au Luxembourg et notamment David Syenave.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 165 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAP - Bloomberg CAPLI FP – Reuters

Contacts Capelli

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Relations Investisseurs : + 33 (0) 6 31 35 99 50 - capelli@edifice-communication.com

Relations Presse : +33 (0)6 88 48 48 02 - samuel@edifice-communication.com

À propos du Groupe Taché

Groupe familial depuis trois générations, la société Taché est devenue le partenaire de choix auprès de tous les grands joailliers Européens et Américains et a acquis une réputation de premier plan dans l'ensemble de l'industrie du luxe.

Le Groupe est également actif dans des projets de financement et d'investissement liés à son cœur de métier («corporate venturing») et d'investissements de diversification (« family office ») dans différentes classes d'actifs.

Contacts Taché

Groupe Taché

Jacky Taché - jacky@tachediamonds.com

Maurice Zajfen - maurice@tachediamonds.com

Tel : + 32 (0)3 234 18 18 – https://www.tachediamonds.com/

Contacts EY

David Syenave – Partner M&A Real Estate EY – david.syenave@lu.ey.com

