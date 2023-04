CAPELLI : CAPELLI DÉMARRERA EN JUIN PROCHAIN LA CONSTRUCTION D'UN PROGRAMME IMMOBILIER EXEMPLAIRE AUX PORTES DE LYON

Située à l'entrée de Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69), dans l'ouest lyonnais, la résidence « Le Flore » conçue par Capelli, promoteur immobilier européen, illustre parfaitement la stratégie de développement du Groupe qui associe efficacité, agilité et prise en compte des enjeux environnementaux et sociétaux actuels.

Composée de 42 logements dont 37 appartements du 2 au 5 pièces et de 5 villas, cette résidence contemporaine de standing permettra de disposer d'un environnement verdoyant et de jardins à jouissance privative à quelques minutes seulement de Lyon en voiture, en bus ou en TER.

Construite sur une parcelle de 7 000 m2, cette résidence représente pour le Groupe Capelli un chiffre d'affaires global de 10,5 millions d'euros HT.

L'intérêt essentiel de cet ensemble immobilier réside dans la mixité de ses logements et le fait qu'il illustre la parfaite collaboration entre plusieurs acteurs fortement investis dans l'intégration sociale dans les territoires.

Dans un marché immobilier actuel très complexe, la réalisation de ce programme est ainsi sécurisée par une vente en bloc portant sur 31 logements auprès de in'li Aura , société du Groupe Action Logement, dédiée au logement intermédiaire dans la région. Le bailleur in'li Aura a pour vocation de permettre aux salariés des classes moyennes et aux jeunes actifs d'accéder au logement via des loyers attractifs afin de favoriser le lien emploi-logement, faciliter la mobilité professionnelle et participer à la dynamisation des territoires.

L'autre particularité de ce programme réside dans un partenariat avec l'Organisme Foncier Solidaire du Grand Lyon (OFS). Ainsi, cette résidence comprendra 9 logements en BRS ; le bail réel solidaire (BRS) étant un dispositif d'accession à la propriété qui permet à des ménages modestes de devenir propriétaires d'un logement neuf situé en zone tendue, et ce, à un prix abordable.

Enfin, les compétences des équipes Capelli chargées du projet ont permis de faire évoluer les engagements du permis de construire initial (normes RT 2012) vers une certification RE 2020 démontrant une fois encore les engagements pris par le Groupe dans le cadre de sa démarche RSE (la certification RE 2020 contribue en effet à réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction en agissant sur tous les leviers disponibles de décarbonation tout en augmentant les performances environnementales et économiques des logements).



« Nous sommes très fiers d'avoir pu mener à bien ce projet exemplaire qui associe des intervenants responsables soucieux de permettre à tous d'accéder à des logements dans des cadres de vie plus qu'attractifs. Cette première collaboration avec l'OFS du Grand Lyon qui constitue la mise en place du bail réel solidaire est un levier important pour favoriser l'accession au logement dans la Métropole de Lyon . », c ommente Grégory Gaume , Directeur Général associé Centre-Est de Capelli.

« Nous avons sélectionné ce programme du Groupe Capelli car il répond pleinement à notre engagement de développer, prioritairement dans des zones tendues, notre offre de logements à loyers abordables, qui répond à nos enjeux prioritaires que ce soit dans le domaine de l'écohabitat ou de la mixité sociale. » précise Guillaume Hamelin Directeur Général de in'li Aura .

