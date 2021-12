CAPELLI : CAPELLI ACQUIERT LES LOCAUX SIS 29 QUAI DE GRENELLE - PARIS 15ÈME, DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'EXCEPTION " SCÈNE DES LOGES "

· Actif immobilier du Groupe Renault, ces locaux datant de 1954, acquis par le Groupe Capelli le 1er décembre 2021, seront réhabilités et transformés en logements et en un centre d'enseignement.

· Le projet « Scène des Loges » a été remporté par le Groupe CAPELLI et Imm'Extenso à l'issue d'un appel d'offres auquel ont participé de nombreux acteurs nationaux dans le cadre du programme « Réinventer Paris 3* » lancé par la mairie de Paris.

· La commercialisation de ce programme emblématique, situé à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel, débutera en janvier 2022

« Le Groupe Capelli est aujourd'hui particulièrement fier d'acquérir auprès du Groupe Renault ces locaux qui font entièrement partie du patrimoine immobilier parisien. Ce projet, mené en collaboration avec les équipes de la mairie de Paris favorisera l'émergence de nouvelles polarités dans le secteur du 15ème arrondissement. Cette transformation d'un patrimoine industriel en bâtiments résidentiels est démonstratrice à la fois de l'expertise acquise par notre Groupe en matière de réhabilitation/reconversion mais également des nouvelles pratiques et usages urbains. Elle sera également une vitrine illustrant ce qu'est la reconstruction de la ville sur la ville. » commente Christophe Capelli, Président Directeur Général de Capelli.

Caractéristiques du programme « Scène des Loges »

L'architecte qui a travaillé sur le projet a avant tout cherché à préserver le patrimoine existant et à tirer profit de cet emplacement stratégique. Ainsi, la structure du programme sera organisée autour d'une cour baptisée « Scène des loges » qui intègrera un atrium permettant à tous d'accéder à la cour et s'inscrivant dans une volonté d'e?tre un lieu privé ouvert à tous.

L'architecture extérieure du ba?timent, sa structure primaire et le tambour de la rampe des voitures seront conservés, dans une logique de préservation et de revitalisation du patrimoine industriel parisien.

L'opération immobilière de plus de 7 000 m2 de surface de plancher comprendra ainsi deux typologies d'aménagements intérieurs.

Dans le bâtiment existant seront aménagés des lofts de haut standing avec vue sur la Seine et la Tour Eiffel.

Dans l'émergence qui sera érigée contre le bâtiment existant, les futurs acquéreurs découvriront des appartements de très haut standing intégrant des grandes baies vitrées et de grandes terrasses.

Ce programme inclura également une école d'enseignement supérieur, des logements sociaux et une pension de famille.

Cette réhabilitation / construction fera la part belle à l'économie circulaire, aux modes constructifs durables et à la sauvegarde du patrimoine.

La construction d'un tel édifice sera rendue possible par une maîtrise rationalisée et intelligente des mètres carrés, des systèmes constructifs et des coûts de construction.

La commercialisation de ce programme immobilier d'exception en plein Paris débutera en janvier 2022.

Partenaires de l'opération :

Architecte : Archikubik / AMO : Franck Boutté / Notaire acquéreur : Bremens Notaires / Notaire vendeur : Nathalie Gahéri Notaire / Financement bancaire : SOCFIM, BRED /Financement Mezzanine : Edmond de Rothschild REIM

* Pour rappel, Réinventer Paris est une initiative lancée par la mairie de Paris en 2014 sous forme d'appel à projets urbains innovants. Débutée en février, l'édition 2021 vise essentiellement à transformer d'anciens bureaux et ba?timents en logements.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

