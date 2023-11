Cap sur le second semestre

Publication des résultats semestriels 2023/2024

Après avoir publié un chiffre d’affaires semestriel de 131,1 M€ (-5,4%) du fait d’une actualité éditoriale limitée sur Nacon et d’un marché du smartphone qui affiche toujours une contraction significative, Bigben communique des résultats en retrait. Le REX du groupe s’établit à 4,3 M€, pour une marge de 3,3% (vs 7,6% au S1 2022/2023) et le RN à 2,7 M€ (vs 7,6 M€). La société confirme toutefois anticiper une croissance forte et rentable pour l’ensemble de l’exercice du fait d’un S2 qui devrait être très dynamique (nombreuses sorties de jeux, reprise de la vente d’accessoires chez Nacon, lancement de plusieurs nouveaux produits chez Bigben).

Perspectives et révision des estimations

Sur le second semestre, Bigben devrait bénéficier côté Nacon 1/ d’une activité éditoriale importante, avec en premier lieu Robocop, sorti au T3 et qui a connu le meilleur démarrage de l’histoire du groupe (le management table sur environ 15M€ de CA à la clôture fiscale), 2/ d’un back catalogue rempli (13 jeux sortis en 2022/2023) et 3/ du rebond des accessoires, avec un taux d’équipement en nouvelles consoles qui commence enfin à décoller chez les joueurs. Sur l’audiovidéo/telco, l’extension des gammes Force permet au groupe d’afficher des perspectices favorables. L’attente d’un CA et de résultats en croissance est confirmée. Après avoir revu nos estimations sur Nacon (voir le flash dédié), nous tablons à présent sur un CA 2023/2024e de 314 M€ (+10,8%) pour un résultat opérationnel de 26,5 M€, soit une marge de 8,4%.

Recommandation

Suite à cette publication, nous ajustons notre objectif de cours à 5,20€ (vs 6,00€) et maintenons notre recommandation à Achat.