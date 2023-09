Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : rounding-top sous 172,35E information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 10:54









(CercleFinance.com) - Cap Gemini valide un rounding-top sous 172,35E (testé à 2 reprises en clôture (les 31/08 et 05/09) : une consolidation s'amorce en direction des 162,55E (plancher du 28/08), voir 161E (support oblique moyen terme).





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -2.20%