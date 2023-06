Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : repasse au-dessus de 173E, vise 177,8E information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 16:44









(CercleFinance.com) - Cap Gemini repasse au-dessus de 173E dans le cadre d'une reprise en 'V' qui propulse le cours au-delà de 171,5E, gros palier de résistance testé du 14 mars au 13 avril.

Le titre devrait maintenant s'attaquer aux 177,8E (testé les 13/12/2022 puis 18/01/2023 et ex-plancher du 9 mars dernier).





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.97%