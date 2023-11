Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : refranchit 180E, peut viser le zénith des 189E information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 16:46









(CercleFinance.com) - Cap Gemini refranchit les 183E et efface la résistance des 180E du 16 juin et 20 juillet: le prochain objectif se situerait à 89E, l'ex-zénith des 3 puis 16 et 20 février dernier.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.93%