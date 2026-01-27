 Aller au contenu principal
Cap Gemini : menace le support des 133E des 20/21/janvier
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 10:28

La correction amorcée suite au double-top sous 153E les 11 décembre et 9 janvier se poursuit et Cap Gemini revient menacer le support des 133E des 20/21/janvier.
Ce niveau coïncide avec la MM100, la MM200 (135E) ayant été préalablement enfoncée, cette inversion démontre que la tendance reste bien baissière avec comme objectif principal le retest du plancher des 118E de la mi-septembre, avec un fragile support intermédiaire vers 127E (plancher du 19/11/2025).

Valeurs associées

CAPGEMINI
133,3000 EUR Euronext Paris -2,27%
