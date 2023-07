Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : devra préserver les 169,35E information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 11:11









(CercleFinance.com) -Cap Gemini a ricoché mi-juin de façon assez prévisible sur la résistance des 178E (déjà testée les 13/12/2022 puis 18/01/2023 et ex-plancher du 9 mars dernier).

L'enjeu consiste maintenant à défendre le support des 169,35E du 23 juin et la cassure des 168E déboucherait sur une glissade vers 158,8E







Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -2.91%