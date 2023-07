Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : casse le support des 167E information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 12:34









(CercleFinance.com) - Cap Gemini casse le support des 166,5/167E des 5 juin et 6 juillet: il existe un petit palier de soutien vers 160,5E mais il semble plus probable que le titre s'en aille tester le support des 152,4E du 30 juin





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -1.44%