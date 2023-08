Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cap Gemini : 'bear trap' sous 167E ? information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 15:23









(CercleFinance.com) - Est-ce un nouvel exemple de 'cassure/réintégration' ?

Un nouveau faux signal baissier (ou 'bear trap') sous 166,5/167E, le support des 5 juin et 6 juillet, suivi d'un rebond vers 168,5E ?

La configuration demeure apparentée à un 'M' baissier sous 180E et gare au 'sursaut du chat mort' vers 171E.







Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris +2.15%