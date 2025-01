Cap Gemini : -3% vers 162,2E, bull-trap sous 167,5E information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 13:51









(CercleFinance.com) - Cap Gemini ricoche sous 167,5E, valide un 'bulltrap' au-dessus de 164,55E et chute de-3% vers 162,2E.

Mais la tendance haussière n'est pas encore compromise car il subsiste un bon support vers 160,4E (ex-résistance des 9/12/2024 et 7/1/2025) puis un second tout aussi robuste vers 159E (ex-support du 6/11/2024).





Valeurs associées CAPGEMINI 162,90 EUR Euronext Paris -2,75%