Caocao, filiale de Geely, prévoit de déployer des milliers de robotaxis entièrement personnalisés en 2027

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* Livraison à grande échelle de l'Eva Cab, déploiement prévu à partir de 2028

* Le robot-taxi spécialement conçu par Geely serait rentable, selon son directeur général

* Seules 3 à 4 entreprises de robotaxis survivraient en Chine d'ici 2030

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(Ajout de citations du directeur général aux paragraphes 8 et 9)

Caocao Inc 2643.HK , la filiale de VTC du constructeur automobile chinois Geely Holding Group

GEELY.UL , prévoit de déployer des milliers de robotaxis à l'échelle mondiale l'année prochaine, a déclaré vendredi son directeur général, ce qui pourrait créer une rivalité avec le Cybercab de Tesla TSLA.O .

La livraison et le déploiement à grande échelle de l'Eva Cab, un robot-taxi spécialement conçu par Geely, sont prévus pour 2028, avant que la flotte ne passe à 100.000 véhicules d'ici 2030, a déclaré le directeur général de Caocao, Gong Xin, à Reuters lors du salon automobile de Pékin.

L'Eva Cab sera initialement mise en service l'année prochaine à Abu Dhabi, à Hong Kong et dans cinq villes de Chine continentale, a-t-il précisé, ajoutant que la production, la livraison et le déploiement seraient pratiquement simultanés.

Ce robotaxi spécialement conçu dispose d'un habitacle reconfiguré avec des espaces de rangement simplifiés et sans vide-poches fermés, ce qui réduit le risque que les passagers oublient leurs effets personnels.

Le coût de ces voitures sans conducteur, dépourvues d’un intérieur luxueux et d’un moteur puissant, serait inférieur à celui des voitures particulières, a déclaré M. Gong, sans toutefois dévoiler le prix exact.

Cette approche contraste avec la plupart des robotaxis actuellement en circulation sur les routes publiques, qui sont généralement des versions modifiées de véhicules grand public, ce qui limite l'optimisation de l'intérieur et la maîtrise des coûts à grande échelle.

Caocao a été incubée par Geely Holding en 2015 et positionnée comme sa plateforme principale pour la mobilité partagée et les futures opérations de robotaxis. Cotée à Hong Kong en juin 2025, elle a réalisé son tout premier bénéfice net trimestriel ajusté au quatrième trimestre.

L'opérateur de la deuxième plus grande plateforme de VTC en Chine après Didi “dispose d'un très gros avantage”, en alignant son expansion à l'étranger sur celle de Geely Holding, a déclaré M. Gong.

Grâce au solide soutien de Geely, Caocao ferait partie des trois ou quatre entreprises de robotaxis qui survivront en Chine d’ici 2030, a-t-il ajouté.

Cette offensive de déploiement intervient alors que les constructeurs automobiles chinois se tournent vers la conduite autonome et les services de mobilité, dans un contexte de concurrence accrue sur le plus grand marché automobile mondial.

Xpeng 9868.HK devrait produire des centaines, voire des milliers de robotaxis au cours des 12 à 18 prochains mois, a déclaré jeudi son président, Brian Gu, à Reuters.

Xpeng se concentrera dans un premier temps sur la fabrication de robotaxis et doit encore trouver des partenaires opérationnels capables de collaborer à une activité mondiale de robotaxis, a-t-il ajouté.

La diversification des constructeurs chinois vers les robotaxis laisse présager une confrontation avec Tesla, qui déploie actuellement son propre véhicule autonome spécialement conçu, le Cybercab.

Elon Musk a déclaré que la production du Cybercab augmenterait progressivement avant de connaître une forte accélération, les véhicules devant remplacer les voitures grand public modifiées à mesure que Tesla étend sa flotte de véhicules sans conducteur.