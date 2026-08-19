Cantor lance un service de transactions sur les marchés prédictifs destiné aux investisseurs institutionnels

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Cantor Fitzgerald a lancé une plateforme de transactions sur les marchés prédictifs destinée aux investisseurs institutionnels, permettant ainsi à ses clients de négocier des contrats liés à des événements sur la Bourse réglementée Kalshi, a annoncé mercredi la banque d'investissement.

Cette initiative étend le modèle de transactions institutionnelles de Cantor, utilisé pour les actions et les titres à revenu fixe, aux marchés prédictifs, qui permettent aux investisseurs de négocier des contrats liés à l’issue d’événements futurs.

« Les marchés prédictifs connaissent une croissance rapide, mais la participation des investisseurs institutionnels n’a pas suivi le rythme, car ceux-ci n’avaient pas la possibilité d’effectuer des transactions à grande échelle sur une place boursière réglementée. La liquidité est ici », a déclaré Pascal Bandelier, co-directeur général de Cantor et responsable mondial des actions.

Les marchés prédictifs pourraient voir leur volume annuel de transactions grimper à 1 000 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie, avait déclaré Bernstein en avril.

Cantor agira en tant que courtier introducteur et se chargera de la négociation des transactions de taille institutionnelle, tandis que Susquehanna Predictions assurera la tarification et la liquidité des transactions.

En mai, Reuters a rapporté que les plateformes de marchés prédictifs, dont Kalshi, déployaient des efforts considérables pour attirer les principaux investisseurs institutionnels et les fonds spéculatifs.

L'intérêt pour les marchés prédictifs a connu un essor lors de l'élection présidentielle américaine de 2024, stimulant l'engagement des particuliers et l'activité de trading, un nombre croissant d'institutions financières cherchant désormais à s'exposer aux transactions liées à des événements spécifiques.