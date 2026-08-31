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CanSino entraîne à la baisse les fabricants de vaccins cotés à Hong Kong, alors que BioNTech suspend son essai clinique sur l'ARNm
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 07:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 août - ** L'action de CanSino Biologics à Hong Kong

6185.HK est en tête de la baisse des titres cotés à Hong Kong des fabricants de vaccins chinois, après l'annonce selon laquelle BioNTech 22UAy.DE a suspendu l'essai clinique du vaccin à ARNm contre le cancer colorectal à la suite d'une évaluation de sécurité

** Les actions de CanSino à Hong Kong chutent de 8,6 % à 29,02 HK$ et celles cotées à Shanghai 688185.SS reculent de 9,4 % à 75,08 yuans

** BioNTech a annoncé qu'elle mettrait fin à une étude de phase intermédiaire portant sur son vaccin expérimental à ARNm contre le cancer après qu'un comité indépendant a conclu que le traitement avait peu de chances de prolonger la survie des patients atteints d'un cancer colorectal, ce qui a entraîné vendredi une baisse des actions de la société aux États-Unis

** L'échec de l'essai de BioNTech intervient quelques jours après que Merck MRK.N et Moderna MRNA.O ont annoncé que leur vaccin à ARNm avait contribué à prévenir la récidive et la propagation du mélanome lors d'un essai; ce succès avait suscité des espoirs pour d'autres vaccins similaires à base d'ARNm

** Les actions de Sino Biopharmaceutical 1177.HK , Genscript Biotech 1548.HK , Innovent Biologics 1801.HK , WuXi Biologics 2269.HK et Akeso Inc 9926.HK ont chuté de 3,3 % à 5,4 %

** L'indice chinois CSI Vaccine and Biotech .CSI931992 recule de 3,1 %, tandis que l'indice Hang Seng Biotech de Hong Kong .HSBIO cède 4,4 % et que l'indice Hang Seng Innovative Drug .HSIDI recule de 4,6 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/08/2026 à 07:11:18.

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