Cannae Holdings Inc devrait afficher une perte de 28 cents par action

* Cannae Holdings Inc CNNE.N CNNE.K devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 11 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Las Vegas Nevada devrait faire état d'une baisse de 6,8% de ses revenus à 109,95 millions de dollars contre 118 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Cannae Holdings Inc est une perte de 28 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat fort" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Cannae Holdings Inc est de 24,00 $, soit environ 17,2 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 19,88 $

