Candy Crush Saga atteint 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, selon le fabricant King

par Paul Sandle

LONDRES, 26 septembre (Reuters) - Candy Crush Saga, le jeu d'association joué par des millions de personnes sur leur trajet, a atteint un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars depuis son lancement en 2012, a déclaré le fabricant King, ajoutant qu'il proposerait bientôt des niveaux allant jusqu'à 15 000 pour les joueurs les plus assidus.

D'abord apparu sur un site web, le jeu est passé à Facebook, puis à la téléphonie mobile, où il a décollé et a été téléchargé 5 milliards de fois.

Il a été le pionnier du modèle "freemium", dans lequel le jeu est gratuit mais où les joueurs peuvent dépenser de l'argent pour améliorer leurs performances ou regarder des publicités pour gagner des coups.

Le président de King, Tjodolf Sommestad, a déclaré que Candy Crush Saga et ses autres titres, comme Farm Heroes Saga, montraient que les jeux mobiles pouvaient avoir un attrait durable.

"Nous avons prouvé à nous-mêmes et à l'industrie qu'il est possible de relancer des jeux vieux de plusieurs années et de les garder pertinents pendant une décennie ou plus, et de battre des records même dix ans plus tard", a déclaré M. Sommestad lors d'une interview.

Todd Green, directeur général de Candy Crush, a déclaré que le jeu était constamment mis à jour pour le rendre plus satisfaisant, qu'il s'agisse de l'optimisation des petits rebonds lorsque les bonbons atterrissent dans la grille ou de l'ajout de nouveaux niveaux, y compris la barre des 15 000.

Candy Crush a été la franchise la plus rentable dans les magasins d'applications américains au cours des six dernières années, ce qui, selon M. Sommestad, souligne à la fois le succès de la stratégie de King et le défi que doivent relever les nouveaux développeurs de jeux.

"Nous nous efforçons de créer de nouveaux jeux, mais la barre est très haute et il faut beaucoup d'efforts pour lancer un nouveau jeu de nos jours", a-t-il déclaré. "Candy Crush nous a pris quelques mois à construire, mais nous avons ajouté 10 ans de développement après cela"

King appartient depuis 2016 à Activision Blizzard ATVI.O , la société américaine à l'origine de "Call of Duty" qui a accepté un rachat de 69 milliards de dollars par Microsoft MFST.O . King a contribué à hauteur de 747 millions de dollars au chiffre d'affaires net du deuxième trimestre, soit 31 % du chiffre d'affaires total d'Activision.