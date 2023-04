Candriam va fermer partiellement un fonds à 1,6 milliard d’euros d’encours

- La société de gestion belge Candriam a décidé d’une fermeture partielle d’un de ses fonds à compter du 24 avril selon une lettre aux investisseurs consultée par L’Agefi. Il s’agit du fonds Candriam Sustainable Bond Global High Yield, niché dans la Sicav luxembourgeoise du gestionnaire et aux encours sous gestion de 1,65 milliard d’euros. Candriam explique que le fonds, classé article 9 au sens du règlement SFDR, «a levé des montants considérables depuis son lancement en septembre 2017, qui ont porté son encours à un niveau important». «Face aux contraintes qui pèsent sur les opportunités d’investissement, il se trouve à présent confronté aux limites de sa capacité de gestion», ajoute la firme.Le conseil d’administration du fonds va donc le fermer partiellement tant pour préserver les intérêts des porteurs de parts existants que pour assurer une gestion optimale du fonds. Dès le 24 avril, date de la fermeture partielle du fonds, tous les ordres de souscription et de conversion émanant d’investisseurs qui n’étaient pas des porteurs de parts existants, ou qui n’étaient pas déjà engagés dans des négociations commerciales avec Candriam avant la fermeture, ne seront plus acceptés. Candriam précise que la décision de fermeture partielle sera réévaluée dès que la firme sera en mesure d’honorer les ordres de souscription de nouveaux porteurs de parts sans porter préjudice aux intérêts des actionnaires existants.

Adrien Paredes-Vanheule