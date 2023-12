Candriam : une croissance proche de zéro nouvelle norme en zone euro ?

(AOF) - "Une croissance proche de zéro risque de devenir la nouvelle norme dans la zone euro", prévient Florence Pisani, Directrice de la recherche économique chez Candriam. Pour cette dernière, le vieillissement de la population et des gains de productivité faibles sont deux tendances qui ont peu de chances de s'inverser dans les prochaines années. Dans ce contexte, la BCE devrait cesser de resserrer sa politique monétaire, mais elle maintiendra son taux directeur à un niveau élevé pendant de longs mois.

