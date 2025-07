Candriam reste neutre et bien diversifié sur les actions

(AOF) - Sur le front des actions, Candriam reste neutre et bien diversifié, avec une préférence pour la technologie et l'IA, les moyennes capitalisations allemandes et l’industrie européenne. " Ces secteurs offrent une dynamique de bénéfices plus robuste et une meilleure visibilité politique que les valeurs cycliques américaines, qui pourraient bien intégrer un scénario excessivement optimiste ", explique Nadège Dufossé, global head of asset allocation.

Si le Japon reste un marché structurellement attrayant, le gestionnaire d'actifs prévient que le renforcement du yen et les tensions commerciales constituent des freins à court terme.

Candriam fait remarquer que les marchés mondiaux sont pris dans une dynamique irrésistible, le rally des actifs semblant ignorer le sentiment d'une montée des risques. Selon le gestionnaire d'actifs, les prochaines semaines permettront d'y voir plus clair sur les bénéfices des entreprises, le nouveau régime commercial et les possibles inflexions de la politique monétaire.