Candriam renforce son partenariat avec l' école italienne Lumsa

(NEWSManagers.com) - Candriam va parrainer l' Executive master en management durable (ExMiMS) de l' école italienne Lumsa Master School. La société de gestion renforce ainsi son partenariat initié il y a cinq ans avec cette école via le lancement du Master in Management of Sustainable Development Goals (management des objectifs de développement durable).

Le nouveau Master s' adresse principalement à des dirigeants et entrepreneurs. Il vise à leur offrir les compétences nécessaires pour devenir manager de développement durable et accélérer la transition de leur entreprise vers un développement plus durable. L' ExMiMS se propose de former les directeurs de développement durable de demain. La formation sera dispensée en italien, avec un mélange de cours et d' e-learning.