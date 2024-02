Candriam renforce ses équipes en matière d'investissements thématiques

(AOF) - Candriam a annoncé un changement de direction stratégique au sein de la division actions mondiales thématiques. Servaas Michielssens, PhD, CFA, est nommé head of healthcare et supervisera les stratégies en matière de santé. Il revient chez le gestionnaire d'actifs après 16 mois passés dans une société de capital-investissement. Servaas Michielssens dirigera également la stratégie de Candriam sur la thématique des soins de santé, aux côtés de Pierre Vaurice, co-gérant. Linden Thomson, CFA, est nommée gérante de fonds senior et pilotera les stratégies axées sur la biotechnologie et l'oncologie.

Elle était auparavant gérante pour Axa Investment Managers où elle dirigeait la stratégie biotechnologie de la société et occupait le poste de responsable de la franchise santé.

Rudi Van den Eynde, responsable des actions mondiales thématiques, prendra sa retraite au premier trimestre 2025. En prévision, Johan Van der Biest, actuellement directeur adjoint de la division actions mondiales thématiques, occupera le poste de co-directeur aux côtés de Rudi Van den Eynde. Après le départ de ce dernier, Johan Van der Biest assumera le rôle de responsable des actions mondiales thématiques.