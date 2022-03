Candriam recrute une responsable « talent acquisition »

(NEWSManagers.com) - Candriam a recruté Delphine Dubreuil en tant que responsable « talent acquisition », selon le profil Linked-In de l’intéressée. Delphine Dubreuil était jusqu’à présent executive search, partner et co-head of financial services practice France et Suisse d’Odgers Berndtson, un cabinet de recrutement de dirigeants, Elle était notamment spécialisée dans la gestion d’actifs.