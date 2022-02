Candriam recrute un directeur de la conformité

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Candriam vient de recruter Gonzague Druart comme directeur mondial de la conformité, et directeur de la conformité aux Etats-Unis.

L'intéressé arrive de Schroders, où il occupait un poste similaire depuis 2019. Auparavant, il a travaillé dans le contrôle interne et la conformité pendant 17 ans chez BNP Paribas, tant chez Theam que BNP Paribas AM et la maison-mère, où il a commencé dans l'inspection générale.