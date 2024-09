Candriam : Nicolas Jullien nommé directeur de la gestion obligataire

(AOF) - Candriam annonce la nomination de Nicolas Jullien, CFA, en tant que directeur de la gestion obligataire. Chez Candriam depuis 17 ans et actuel head of high yield & credit arbitrage, il succèdera à Philippe Noyard en tant que global head of fixed income à compter du 1er janvier 2025, ce dernier partant à la retraite au cours du premier trimestre 2025.

Nicolas Jullien continuera de diriger l'équipe high yield & credit arbitrage en direct. Il pilotera une plateforme obligataire comptant 32 milliards d'euros d'actifs sous gestion et couvrant notamment les obligations mondiales, le marché monétaire, l'investment grade, le high yield, la dette des marchés émergents et les obligations convertibles.