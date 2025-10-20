 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 232,00
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Candriam : "Les données US non publiées sont source de spéculation"
information fournie par AOF 20/10/2025 à 17:18

(AOF) - "Stimulées par l’optimisme des investisseurs, les actions américaines ont conservé leur dynamique haussière en septembre. Le secteur des technologies de l'information a, une fois encore, joué un rôle central dans la progression des marchés. Parallèlement, la Réserve fédérale a abaissé ses taux directeurs en raison du ralentissement du marché du travail, malgré des indicateurs étonnamment robustes", commente Johan Van der Biest, Head of Thematic Global Equity, chez Candriam.

Avant de poursuivre : "Nous avons maintenu notre allocation en continuant à surpondérer les secteurs de l'industrie, de la technologie et de la santé. La technologie et la santé restent soutenues par une dynamique des bénéfices et des fondamentaux solides, associés à des moteurs de croissance à long terme attractifs. L'industrie bénéficie de la relocalisation des entreprises et des anticipations d'accélération de l'activité manufacturière aux Etats-Unis".

Les marchés financiers anticipent déjà la suite des événements, selon Candriam. Le rallye boursier s'est poursuivi début octobre, les acteurs jugeant que le soutien politique l'emporterait sur toute faiblesse temporaire de l'activité. Les données non publiées sont source de spéculation et les résultats des entreprises se transforment en indicateurs macroéconomiques.

Candriam estime qu'à l'approche de la saison des résultats, les investisseurs surveilleront de près les orientations pour 2026, afin d'évaluer comment les entreprises anticipent l'impact des droits de douane sur les coûts et la demande.

Pour Johan Van der Biest, la perspective de court terme reste cyclique et volatile. La combinaison d'une hausse de l'inflation, de données incomplètes et d'un rallye excessif laisse présager une volatilité temporaire, historiquement habituelle pour le mois d'octobre. Toutefois, le contexte macroéconomique (retour de la désinflation en 2026, assouplissement monétaire et expansion budgétaire) continue de favoriser les actifs risqués – une fois que le brouillard se sera dissipé.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2025 à 17:18:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank