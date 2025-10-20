Candriam : "Les données US non publiées sont source de spéculation"

(AOF) - "Stimulées par l’optimisme des investisseurs, les actions américaines ont conservé leur dynamique haussière en septembre. Le secteur des technologies de l'information a, une fois encore, joué un rôle central dans la progression des marchés. Parallèlement, la Réserve fédérale a abaissé ses taux directeurs en raison du ralentissement du marché du travail, malgré des indicateurs étonnamment robustes", commente Johan Van der Biest, Head of Thematic Global Equity, chez Candriam.

Avant de poursuivre : "Nous avons maintenu notre allocation en continuant à surpondérer les secteurs de l'industrie, de la technologie et de la santé. La technologie et la santé restent soutenues par une dynamique des bénéfices et des fondamentaux solides, associés à des moteurs de croissance à long terme attractifs. L'industrie bénéficie de la relocalisation des entreprises et des anticipations d'accélération de l'activité manufacturière aux Etats-Unis".

Les marchés financiers anticipent déjà la suite des événements, selon Candriam. Le rallye boursier s'est poursuivi début octobre, les acteurs jugeant que le soutien politique l'emporterait sur toute faiblesse temporaire de l'activité. Les données non publiées sont source de spéculation et les résultats des entreprises se transforment en indicateurs macroéconomiques.

Candriam estime qu'à l'approche de la saison des résultats, les investisseurs surveilleront de près les orientations pour 2026, afin d'évaluer comment les entreprises anticipent l'impact des droits de douane sur les coûts et la demande.

Pour Johan Van der Biest, la perspective de court terme reste cyclique et volatile. La combinaison d'une hausse de l'inflation, de données incomplètes et d'un rallye excessif laisse présager une volatilité temporaire, historiquement habituelle pour le mois d'octobre. Toutefois, le contexte macroéconomique (retour de la désinflation en 2026, assouplissement monétaire et expansion budgétaire) continue de favoriser les actifs risqués – une fois que le brouillard se sera dissipé.