Candriam lance un fonds obligataire corporate à maturité 2036

(AOF) - Candriam annonce le lancement d’un nouveau fonds à échéance cible, Candriam Bonds Euro Corporate 2036, visant à tirer parti des opportunités offertes par les obligations d’entreprises investment grade de longue maturité. Le gestionnaire d’actifs mondial multi-spécialiste explique que "cette stratégie s’inscrit dans l’évolution du fonds existant Candriam Bonds Euro Long Term, qui a été repositionné afin de refléter cette nouvelle approche".

Ce lancement intervient dans un contexte de marché favorable aux obligations d'entreprises investment grade à long terme. Les niveaux de rendement sont redevenus attractifs, en particulier sur la partie longue de la courbe des taux, tandis que les fondamentaux des émetteurs demeurent globalement solides.

Géré de manière active, le fonds investit principalement dans des obligations d'entreprises libellées en euros. Il adopte une approche de type " buy and monitor ", consistant à détenir les titres en cohérence avec un horizon d'échéance fixé à 2036. Cette structure vise à offrir aux investisseurs une meilleure visibilité sur leur horizon d'investissement, tout en bénéficiant du portage (" carry ") offert par les conditions actuelles de marché.

Classé Article 8 au titre du règlement SFDR, le fonds intègre une analyse ESG dans son processus d'investissement, en ligne avec l'approche historique de Candriam en matière d'investissement responsable.

Cette nouvelle stratégie vient enrichir la gamme sur l'ensemble de la courbe des taux. Elle renforce également la plateforme obligataire de Candriam.

La gestion de la stratégie est assurée par Yohanne Levy, gérante de portefeuille principale, et Philippe Dehoux, responsable des obligations globales, en tant que co-gérant. Elle s'inscrit dans la gamme Fixed Income de Candriam, qui représente environ 61 milliards d'euros d'actifs sous gestion et s'appuie sur plus de 40 experts.