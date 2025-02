Candriam et Kartesia lancent leur premier fonds ELTIF 2.0

(AOF) - Candriam, en collaboration avec Kartesia, un gestionnaire d'investissement européen spécialisé dans les solutions de capital privé, a annoncé le lancement d'un fonds commun d'investissement européen à long terme (ELTIF) de droit luxembourgeois. " Ce fonds de dette privée vise à financer les entreprises européennes de taille intermédiaire soutenant ainsi les économies locales et offrant un accès à ces investissements aux clients particuliers ", ont précisé les deux partenaires.

Il proposera un portefeuille de prêts très diversifié, couvrant plusieurs secteurs et zones géographiques, tout en intégrant une approche durable.

Le fonds est composé de deux compartiments : une poche, représentant 15 % du fonds, investie en obligations d'entreprises de court terme et en instruments monétaires, gérée par Candriam, et une poche illiquide. Représentant 85 % du fonds, elle sera investie dans des stratégies de crédit privé axées sur des entreprises génératrice de flux de trésorerie avec un potentiel de croissance, " tout en cherchant à offrir des rendements solides ajustés au risque et une protection contre la volatilité ". Cette poche sera gérée par Kartesia.

La stratégie " bénéficiera des capacités de gestion et du réseau de distribution bien établis de Candriam, associés à la spécialisation reconnue de Kartesia dans le segment des entreprises de taille intermédiaire, " détaillent les deux sociétés.

Renato Guerriero, deputy CEO, chief sales & distribution officer chez Candriam, commente : " Les investisseurs particuliers ont longtemps eu du mal à accéder aux marchés privés. L'ELTIF 2.0 change la donne. Dans l'environnement actuel des taux d'intérêt, où les banques prêtent moins d'argent, il existe une opportunité évidente dans le secteur de la dette privée des entreprises de taille intermédiaire en Europe. "

Le fonds sera disponible en Allemagne, Autriche, Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, et en Suède, après obtention des agréments nécessaires.