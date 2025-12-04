Candriam dévoile un fonds actions dédié à l'autonomie européenne

(AOF) - Candriam a annoncé le lancement d'un fonds d'actions thématique dédié à l’autonomie européenne. Il est géré de manière active, avec une sélection de titres "bottom-up" permettant d’identifier des opportunités autour de cinq piliers : la technologie, l’innovation en santé, la transition énergétique, l’aéronautique et la défense, ainsi que les matériaux stratégiques.

Classé Article 8 selon la réglementation SFDR, le fonds sera géré par Quentin Duquesne, gérant, accompagné d'Elie El Kadi et d'Antoine Lensel, co-gérants. il est intégré à l'équipe actions thématiques mondiales de Candriam.

Le fonds sera prochainement disponible en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse, une fois les formalités réglementaires achevées.